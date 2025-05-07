نيجيرفان بارزاني يؤكد للكركي رغبة كوردستان بتطوير العلاقات مع فلسطين

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على رغبة الإقليم بتطوير العلاقات مع فلسطين، وذلك خلال استقباله القنصل العام الجديد لها ماهر الكركي.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، استقبل ماهر الكركي، القنصل العام الجديد لدولة فلسطين في الإقليم".

وأضافت أنه "خلال اللقاء، قدّم بارزاني تهانيه للقنصل الكركي بمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة، مؤكداً دعم جميع الجهات ذات العلاقة في الإقليم لإنجاح مهمته، كما جدد رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع دولة فلسطين وتطويرها في مختلف المجالات".

من جانبه، عبّر القنصل الكركي، وفقا للبيان "عن سعادته ببدء مهامه في الإقليم، مشيراً إلى اهتمام دولة فلسطين الكبير بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان، وأكد رغبتها في توسيع التعاون الثنائي في جميع القطاعات".

ولفت إلى أن "اللقاء تناول آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع في غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى إيجاد حلول سلمية للنزاع تضمن الأمن والاستقرار".