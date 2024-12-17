نيجيرفان بارزاني يؤكد للسفير التشيكي الجديد لدى العراق دعم الاقليم لإنجاح مهمته

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، للسفير التشيكي المعين حديثاً لدى العراق، جان شنايدو عن دعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهمته.

وذكر بيان من رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السفير التشيكي الجديد اعرب عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان.

وأكد شنايدو أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وتعمل من أجل ذلك. على تعزيز علاقاتهما وتعاونهما في كافة المجالات.

كما ناقش الجانبان الوضع في العراق وآخر التطورات في المنطقة وفقا للبيان.