نيجيرفان بارزاني يؤكد للسفير البريطاني أهمية إبعاد العراق عن تعقيدات المنطقة

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الأحد، على ضرورة إبعاد العراق عن تعقيدات المنطقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع نيجيرفان بارزاني، مع ستيفن هيتشن سفير بريطانيا لدى العراق، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، الآراء ووجهات النظر حول أوضاع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وانتخابات برلمان كوردستان، وآخر التطورات في المنطقة، وتداعيات الحرب في غزة.

واتفق الجانبان، على أهمية حماية أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، وشددا على ضرورة "عدم تورط العراق وإبعاده عن تعقيدات المنطقة".

تطوير علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، شكل محوراً آخر للاجتماع، وفق البيان.