نيجيرفان بارزاني يؤكد لعراقجي أن كوردستان لن يكون طرفاً بالصراع

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، أن كوردستان لن يكون طرفاً بالصراع الدائر بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نيجيرفان بارزاني من عباس عراقجي جرى خلاله بحث العلاقات بين إيران وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها.

وفي هذا السياق - بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز - شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أكد الطرفان على ضرورة حماية أمن الحدود، بما يضمن التصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة أو تفاقم الأوضاع الراهنة.

من جانبه، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن إقليم كوردستان لن يكون طرفاً في الصراعات، وسيبقى كما هو عهده عاملاً للاستقرار، مشيراً إلى دعم الإقليم للجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة التوترات وإبعاد مخاطر الحروب عن شعوب المنطقة.

هذا وتتعرض مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، السبت الماضي، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي، إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.