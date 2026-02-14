نيجيرفان بارزاني يؤكد لصالح أهمية استمرار مساعدات الأمم المتحدة للعراق والإقليم

شفق نيوز- ميونخ

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت، أهمية استمرار مساعدات الأمم المتحدة للعراق وإقليم كوردستان، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، إن "بارزاني اجتمع مع برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحث معه الأوضاع الإنسانية للاجئين في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة".

وأضاف البيان أن "بارزاني سلط الضوء على أوضاع اللاجئين في إقليم كوردستان، مؤكداً أهمية استمرار مساعدات الأمم المتحدة للعراق والإقليم".

من جانبه، أشاد صالح، بحسب البيان، بـ"الدور الإنساني والتاريخي لإقليم كوردستان في إيواء النازحين واللاجئين دون تمييز".

كما أكد التزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم جهود الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتحسين الظروف المعيشية للاجئين وتوفير احتياجاتهم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.