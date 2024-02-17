نيجيرفان بارزاني يؤكد على أهمية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وكوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على أهمية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​مساء اليوم، مع نائب الرئيس والمسؤول الكبير للشؤون الخارجية جوزيف بوريل والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا التهديدات التي يتعرض لها الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وردود أفعالها تجاه دول المنطقة وخاصة العراق، وشددا على ضرورة منع الإرهاب الذي يزيد من تعقيد الأوضاع".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن "السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان مهم للمنطقة بأكملها، ويجب عدم توريط العراق في المشاكل والفوضى في المنطقة"، كما أكدا على أن "الهجوم على قوات التحالف في العراق وإقليم كوردستان يهدد أمن واستقرار العراق".

وجدد بوريل التأكيد على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان للحفاظ على أمن واستقرار وتنمية البلاد في جميع المجالات، وخاصة لتعزيز قدراتهما الأمنية والدفاعية".

وعبر بارزاني، عن شكره لـ"دول الاتحاد الأوروبي على دورها المهم في مساعدة العراق وإقليم كوردستان، واعتبر استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان مهما".