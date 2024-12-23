نيجيرفان بارزاني يؤكد على مواصلة الشراكة مع هولندا لتعزيز السلام

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة مواصلة مع هولندا لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني استقبل،اليوم، وزير الدفاع الهولندي، روبين بريكلمانز، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية لبحث التعاون بين هولندا والعراق والإقليم

وأضاف البيان، أن اللقاء حضره نائب رئيس إقليم كوردستان، الشيخ جعفر شيخ مصطفى، وزير شؤون البيشمركة، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الدفاع والتدريب العسكري، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين قوات البيشمركة، الجيش العراقي، والقوات الهولندية في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، حيث تم التأكيد على دور إقليم كوردستان في تعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى جهود إصلاح وإعادة توحيد قوات البيشمركة ضمن وزارة شؤون البيشمركة.

وشكر نيجيرفان بارزاني هولندا على دعمها المستمر لقوات البيشمركة في معركة محاربة داعش، مثمنًا دور القوات الهولندية في تدريب وتعزيز قدرات البيشمركة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الهولندي التزام بلاده الثابت بدعم أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، مشيرًا إلى أن إقليم كوردستان يعد شريكًا أساسيًا في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أوضاع الإيزيديين وعودتهم إلى موطنهم، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، خاصة التغيرات في سوريا وتبعاتها، والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.