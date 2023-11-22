نيجيرفان بارزاني يؤكد على ضرورة حماية قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة حماية قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش والبعثات الدبلوماسية في العراق، معللاً ذلك بأن الإرهاب لا يزال يُشكِّل خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن واستقرار البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم المارشال سامي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووفداً عسكرياً مرافقاً له.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا في اجتماع آخر تطورات الحرب في غزة والاحتمالات والتداعيات المتوقعة لها. في هذا السياق، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن تفاقم الوضع يشكل خطراً على المنطقة بالكامل، ولهذا من الضروري أن ينأى العراق بنفسه وبكل شكل عن الحرب، لأن الحرب لا تحل أي مشكلة، وأن السلام وحده هو الحل.

وبشأن الأوضاع السياسية في العراق، اتفق الجانبان في الرأي بأن من الضروري حماية أمان العراق واستقراره السياسي والأمني وأن على الأطراف جميعاً أن تتصرف بمسؤولية، وأكدا على ضرورة حماية قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق من جميع أنواع التهديدات، وفقا للبيان.

ونوه البيان إلى أنه في محور آخر للاجتماع، اتفقت آراء الجانبين على أن الإرهاب لا يزال يشكل خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن العراق واستقراره الأمني، ولهذا لا يزال العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء على داعش نهائياً. وفي هذا الصدد، أكد السيد سامبسون على استمرار التزام بريطانيا، ضمن إطار التحالف الدولي، تجاه العراق وإقليم كوردستان.

وتابع البيان أن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان شكلت محوراً آخر في الاجتماع، حيث وصف الجانبان الاجتماع الأخير واللقاءات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بالتطور الإيجابي.