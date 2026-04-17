نيجيرفان بارزاني يؤكد مع خطيب زادة ضرورة تفادي استئناف الحرب في المنطقة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، تداعيات النزاع العسكري في المنطقة الذي تواصل طيلة 40 يوماً قبل سريان وقف إطلاق النار.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن نيجيرفان بارزاني وسعيد زادة أكدا خلال لقائهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، واعتماد الحوار والتفاهم لتفادي اندلاع الحرب من جديد، مشددين على تحقيق السلام وحماية الأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية شكّلت محوراً آخر للاجتماع، تم خلاله التأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في المجالات التي تهم الجانبين