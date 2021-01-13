نيجيرفان بارزاني يؤكد على دور الجيش العراقي كجيش وطني لحماية البلاد

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء، على اهمية دور الجيش العراقي كجيش وطني لحماية البلاد والتصدي للارهاب.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان نيجيرفان بارزاني استقبل قائد القوة الجوية العراقية شهاب جاهد زنكنة، مبينا ان بارزاني قدم التبريكات والتهاني بمناسبة ترفيع رتبة زنكنة وتوليه منصب قائد القوة الجوية العراقية، متمنيا له النجاح مهامه ومنصبه الجديد.

واضاف البيان ان بارزاني اكد على دور الجيش العراقي كجيش وطني لحماية البلاد والدفاع عنها والتصدي للارهاب بالاضافة الى التبريك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.