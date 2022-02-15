نيجيرفان بارزاني يؤكد على إجراء انتخابات كوردستان وعلى التنسيق مع بغداد بشأن دستور الإقليم

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمان في الإقليم بموعدها المحدد في شهر أيلول من العام الحالي، داعيا إلى ضرورة التنسيق مع بغداد بشأن كتابة دستور الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة العملية السياسية في العراق، والانتخابات والنتائج، والجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، والخطوات الأخيرة التي تلتها والدعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية.

وأضاف أن الرئيس نيجيرفان بارزاني وبعد تقديم نبذة مختصرة بشأن الوضع العام، أكد على حاجة العراق وإقليم كوردستان إلى السلام والاستقرار لكي يتم تنفيذ برنامج بما يصب في مصلحة مكونات العراق كافة.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين أكد على تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا.

وشكر السفير الرئيس بارزاني على جهوده في تعزيز العلاقات مع بريطانيا كما تحدث عن العلاقات بين إقليم كوردستان والدول المجاورة، وفقا للبيان.

من جانب آخر بحث اللقاء الوضع الداخلي في إقليم كوردستان. وخلال ذلك تم بحث العلاقات بين الأطراف السياسية، وتم تسليط الضوء على انتخابات اقليم كوردستان، ومسألة كتابة الدستور.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني مرة أخرى أن إقليم كوردستان متلزم بإجراء الانتخابات في موعدها، وينبغي ان يكون الدستور جامعاً وان تتم المصادقة عليه من قبل الجميع، و يتعين التنسيق مع بغداد لهذا الغرض.