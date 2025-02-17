نيجيرفان بارزاني يؤكد على توطيد العلاقات مع إيران: إقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن الإقليم يسعى دائماً ليكون عامل أمن واستقرار في المنطقة ولن يصبح مصدر تهديد لدول الجوار، فيما شدد على توطيد العلاقات مع إيران.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في المجال الاقتصادي.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تنفيذ الاتفاقية بين العراق وإيران لحماية أمن الحدود، والدور الذي يمكن أن يلعبه إقليم كوردستان في هذا الإطار.

وأكد بارزاني أن إقليم كوردستان يسعى دائماً ليكون عامل استقرار وأمن في المنطقة، وألا يكون بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد أو عدم استقرار للدول المجاورة.

كما أشار إلى أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

كذلك، تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية بشكل عام، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث كان تبادل الآراء حول هذه المسائل جزءاً مهماً من الاجتماع.

وبعد الاجتماع، عقد رئيس إقليم كوردستان ونائب وزير الخارجية الإيراني مؤتمراً صحفياً مشتركاً، تحدث فيه الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً:

"أرحب بحرارة بسعادة الدكتور مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في إقليم كوردستان. نؤكد على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمعنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي قامت على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة. كانت إيران دائمًا داعمًا مهمًا لإقليم كوردستان والعراق، ونحن نعبر عن تقديرنا وشكرنا لهذا الدعم عبر مختلف المراحل".

وأضاف "في إقليم كوردستان، نعتقد أن العلاقات القوية والمتوازنة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورية لتعزيز الاستقرار في المنطقة. يسعى العراق وإقليم كوردستان دائمًا إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول المجاورة، خاصة مع إيران".

وأشار بارزاني إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين إيران والعراق وإقليم كوردستان في مختلف القطاعات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد مجدداً أن "إقليم كوردستان سيكون دائماً عاملاً للاستقرار، ولن يسمح بأن يصبح مصدر تهديد أو قلق لجيرانه، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي "أنا سعيد جداً لأنني أتيحت لي الفرصة اليوم للقاء المسؤولين في إقليم كوردستان. قبل زيارتي إلى أربيل، كنت في بغداد حيث عقدت اجتماعات جيدة جدًا مع المسؤولين العراقيين، ناقشنا خلالها العديد من القضايا المهمة التي تعزز العلاقات بين بلدينا".

وأضاف "اليوم في أربيل، كانت لدينا لقاءات إيجابية مع المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، والآن مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وأود أن أشكرهم على حفاوة الاستقبال".

وتابع "إيران والعراق بلدان جاران تربطهما علاقات قوية في مختلف المجالات، وإقليم كوردستان له مكانة خاصة في هذه العلاقة بسبب الروابط الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تجمعنا. نحرص على تعزيز التعاون مع إقليم كوردستان في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك في مجالات السياحة والتبادل الثقافي".

كما شدد على أن "الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان هو أمن واستقرار لإيران أيضاً، ولذلك نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني لمنع أي تهديدات".

وختم حديثه بالقول "أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني والمسؤولين في إقليم كوردستان على الاستقبال الحار، وآمل أن تستمر هذه الحوارات والتعاون من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا".