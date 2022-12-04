نيجيرفان بارزاني يؤكد على تقوية العلاقات وتطويرها مع هولندا

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقنصل العام الجديد لمملكة هولندا في إقليم كوردستان ياكو بيريندز، يوم الأحد، على ضرورة تقوية العلاقات وتطويرها بين الاقليم وهولندا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس نيجيرفان بارزاني القنصل العام الجديد لهولندا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وشدد الجانبان على الرغبة الثنائية في تقوية العلاقات وتطويرها في القطاعات كافة، خاصة في قطاع الزراعة.

من جهته جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكر إقليم كوردستان للحكومة الهولندية على مساعداتها ودعمها لإقليم كوردستان في فترة الحرب ضد داعش.