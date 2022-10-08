نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعميق التعايش السلمي في ذكرى المولد  

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، المسلمين في الاقليم والعراق والعالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً لأن تكون فرصة للتسامح والتعايش السلمي.

وقال في بيان صدر اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة الذكرى المباركة لمولد رسول الإسلام محمد، أتقدم بأحر التهاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم"، داعياً لأن "تحمل هذه الذكرى المباركة الخير والسعادة والسكينة معها وتصبح حافزاً على المزيد من الالتزام بالقيم والعبر العظيمة التي حملتها رسالة الدين الإسلامي السمحاء".

وأكد بارزاني قائلا "لنتخذ جميعنا من هذه الذكرى، فرصة لمزيد من تعميق روح التسامح وإرادة الخير والتآخي والتعايش السلمي".

وأضاف "في هذه الذكرى المباركة أدعو الباري تعالى أن يحفظ شعب كوردستان والعراق والمسلمين والإنسانية من كل سوء ومكروه".