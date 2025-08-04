نيجيرفان بارزاني يؤكد على تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع ألمانيا

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، رغبة الإقليم في تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع ألمانيا في مختلف المجالات.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل مساء اليوم، سفيرة ألمانيا في العراق، كريستيانه هوفمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وخلال اللقاء، أعرب بارزاني عن تقديره لمستوى العلاقات بين ألمانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة الإقليم في تطوير هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع ألمانيا في جميع الميادين.

كما قدّم شكره وامتنانه للسفيرة هوفمان على جهودها ومساعيها في تعزيز علاقات بلدها مع العراق والإقليم، متمنياً لها النجاح في مهامها الجديدة.

من جانبها، عبّرت السفيرة هوفمان عن سرورها بفترة عملها في العراق، وقدّمت شكرها لجهات الاتصال في إقليم كوردستان على دعمها خلال أداء مهامها، مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق والإقليم، وتسعى لمزيد من تطويرها في مختلف القطاعات.

وشكّلت العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والتطورات في سوريا والمنطقة عموماً، محوراً آخر من محاور اللقاء الذي حضره القنصل العام لألمانيا في إقليم كوردستان.