نيجيرفان بارزاني يؤكد على ترسيخ روح المواطنة وحقوق المكونات في كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة ترسيخ روح المواطنة وواجبات المكونات كافة في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه، آيدن معروف، وزير الإقليم لشؤون المكونات، ووفداً مرافقاً له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء، جرى بحث أوضاع المكونات، ودور التعايش والمشاركة في الحياة السياسية والإدارية في إقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني التزام الإقليم بحماية وترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين جميع المكونات الكوردستانية، مشدداً في الوقت ذاته على روح المواطنة وحقوق وواجبات جميع المكونات.

من جانبه، عبّر الوزير آيدن معروف عن تقديره واعتزازه بالمكونات وثقافة التعايش في إقليم كوردستان، مؤكداً على دورها ومساهمتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة في الإقليم.