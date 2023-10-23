نيجيرفان بارزاني يؤكد على تجنيب العراق تداعيات التوترات الإقليمية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة عدم انجرار العراق نحو التورط في المشاكل والتوترات الإقليمية.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل ظهر اليوم الأمين العام لتحالف التقدم الوطني العراقي، جمال الضاري، وناقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية للعراق، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، وآخر المستجدات والتطورات في أوضاع الشرق الأوسط.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة والسعي من أجل الحيلولة دون تطور التعقيدات، وأكدا على أنه لا ينبغي أن ينجر العراق نحو التورط المشاكل والتوترات الإقليمية.

من جانب آخر، استقبل رئيس إقليم كوردستان السفير الباكستاني المنتهية ولايته أحمد أمجد علي، الذي زار بارزاني للوداع بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.

وعبر بارزاني عن الشكر والتقدير للسفير الباكستاني على أعماله والجهود التي بذلها في سبيل تعزيز علاقات باكستان مع العراق وإقليم كوردستان، آملاً له الموفقية والنجاح في مهامه الجديدة.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن شكره لتعاون وتنسيق الجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان معه من أجل إنجاح أعماله ومهامه، عبر السفير الباكستاني عن أمله في المزيد من التقدم في علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء، جرت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.