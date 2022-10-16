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نيجيرفان بارزاني يؤكد على التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة في مواجهة داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-16T10:23:16+0000
نيجيرفان بارزاني يؤكد على التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة في مواجهة داعش

شفق نيوز/ ‏استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو مكفارلان

‏وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى تبادل الآراء حول آخر التطورات الأمنية وتهديدات ومخاطر الإرهاب ومواجهة داعش في العراق وسوريا، مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها البنتاغون مع العراق وإقليم كوردستان، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار المساندة والدعم من جانب التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على داعش والتخلص من خطره وتهديده لأمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة. 

وفي هذا السياق، جدد الجنرال مكفارلان التأكيد على التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، ورأى الجانبان ضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مواجهة داعش.

الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، آخر مستجدات العملية السياسية وانتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، أحدث التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.

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