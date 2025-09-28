نيجيرفان بارزاني يؤكد على التعاون السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز- أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وبحثا الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات العامة المقبلة، بالإضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد وأوضاع المكونات العراقية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية التعاون والعمل الجماعي بين جميع المكونات العراقية للحفاظ على استقرار وأمن البلاد، وشددا على ضرورة معالجة القضايا العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات بين أربيل وبغداد.

كما اعتبر الطرفان مشاركة القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب أمراً ضرورياً لضمان نجاح العملية الانتخابية والسياسية في البلاد.