نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة جمع وثائق "تأريخ كوردستان" لدى دول الجوار والعالم

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله مجموعة من الكتاب والمثقفين الكورد الايرانيين، اليوم الاحد، ضرورة جمع الادلة والوثائق المتعلقة بـ"تاريخ كوردستان وثوراته" في ارشيف دول الجوار والعالم.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم، مجموعة من الكتاب والاكاديميين والمثقفين من كوردستان إيران الذين يزورون الاقليم للمشاركة في مراسيم مؤتمر التعريف بسلسلة كتب وثائقية حول ثورات بارزان، الذي جرى امس.

وأضاف البيان، أن بارزاني وفضلاً عن ترحيبه الحار بالوفد ، أكد على تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان وإيران من الجوانب الثقافية، متمنياً تمتين جسور التواصل الثقافي بين الشعبين والبلدين الصديقين بشكل اكبر.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة واقع التأليف والأدبيات الكوردية وحركة الطباعة والنشر الكوردية في إقليم كوردستان وإيران وعدداً من المواضيع المرتبطة بهذا المجال، التي تم تبادل الاراء بشأنها.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد ايضاً تسليط الاضواء على مساعي جمع الادلة والوثائق المتعلقة بتاريخ كوردستان وثوراته في ارشيف دول الجوار والعالم، وبهذا الصدد تم تثمين اعمال وجهود معهد كوردستان في طهران والسيد بهرام ولديكي في طبعها عالياً.

وأشار البيان الى ان الوفد الضيف عبر عن تقديره للرؤى السلمية والمساعي السياسية والدبلوماسية التي يبذلها رئيس اقليم كوردستان على مستوى اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، متمنيا له التوفيق.