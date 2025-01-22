نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة كوردستان في توسيع العلاقات مع هولندا

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، القنصل العام الجديد لهولندا في الإقليم، أدريان أيسلستين، بمناسبة بدء مهامه الرسمية.

وفي بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، رحب بارزاني بالقنصل الجديد وهنأه بتسلمه مهامه، مؤكدًا دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لإنجاح عمله.

كما شدد على أهمية تطوير العلاقات بين الإقليم وهولندا، معربًا عن رغبة الإقليم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الطرفين.

من جانبه، أعرب القنصل الهولندي عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع إقليم كوردستان.

وأشار أيسلستين إلى أن هولندا تسعى لتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم ملحوظ خلال فترة عمله في الإقليم.

وتطرق اللقاء إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية.