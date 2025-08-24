نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة كوردستان توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، خلال استقباله في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، السفير توماس سايلر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، بمناسبة انتهاء مهامه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي لقاء جرى بينهما، عبّر نيجيرفان بارزاني، عن شكره وتقديره لجهود السفير سايلر، في تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، قدّم سايلر، شكره لنيجيرفان بارزاني، وللجهات المعنية في إقليم كوردستان، على الدعم والتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه ومساندته للعراق وإقليم.

وشكّلت العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، جانباً آخر من الاجتماع الذي حضره أيضاً مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان، وفقاً للبيان.