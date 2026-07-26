نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان بتوسيع العلاقات مع كوريا الجنوبية

شفق نيوز - أربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، إيون غيو شيم، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في الإقليم، بمناسبة مباشرته مهام عمله ولغرض التعارف.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني هنأ القنصل العام الكوري الجديد بمناسبة تسلمه مهام عمله، متمنياً له النجاح، كما أشار إلى استعداد الجهات المعنية في إقليم كوردستان التام للتعاون وتسهيل مهامه لضمان نجاحها.

وإلى جانب تجديد الشكر والتقدير لمساعدات كوريا الجنوبية، شدد رئيس إقليم كوردستان على رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات مع سيول وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، وإلى جانب إشادته بدور الرئيس نيجيرفان بارزاني في تطوير علاقات الجانبين، أعرب إيون غيو شيم عن سعادته ببدء مهامه في إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار مساعيه للارتقاء بالعلاقات نحو ما هو أفضل، وفقاً للبيان.