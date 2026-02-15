نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان الاستفادة من الخبرات الألمانية

شفق نيوز- ميونخ

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحث تطوير العلاقات الاقتصادية لألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال الألمانية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لدعم ألمانيا المتواصل للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة الإقليم في الاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في قطاعي الطاقة والاقتصاد.