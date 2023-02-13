نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة الاقليم بالاستفادة من المشاريع الصينية في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، رغبة الإقليم بالاستفادة من المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في العراق، فيما اعتبر تطبيق النظام الاتحادي هو السبيل لحل المشاكل بين بغداد وأربيل وتحقيق الاستقرار وتقوية الاقتصاد.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة مساعد الوزير في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، زوو روي، وبحضور السفير الصيني في بغداد ومسؤولي القنصلية العامة الصينية في أربيل، وجرى التباحث بشأن علاقات الصين مع العراق وإقليم كوردستان، وأوضاع العراق والتحديات التي تواجهه، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار الجانبان إلى أنهما ينظران باهتمام إلى علاقات جمهورية الصين الشعبية مع العراق وإقليم كوردستان ويأملون في تمتين أواصر التعاون بينهما، وخاصة في المجالين التجاري والثقافي. وفي هذا السياق، جرى البحث في عمل ونشاط الشركات الصينية في العراق.

وبشأن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أكد بارزاني على أن تطبيق النظام الاتحادي في العراق وحل المشاكل على أساس الدستور من شأنه أن يحقق الاستقرار ويزيد من قوة القطاع الاقتصادي، مجدداً التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في الاستفادة من المشاريع التي تنفذها الصين في العراق.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، والحرب على الإرهاب وأحدث المستجدات في المنطقة بصورة عامة، شكلت جانباً آخر من اللقاء.