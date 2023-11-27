نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة اقليم كوردستان في توسيع العلاقات مع فرنسا

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي الجديد لدى الإقليم جان بريم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن بارزاني أكد على الدعم الكامل من الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهمته، كما جدد رغبة إقليم كوردستان في توسيع العلاقات مع فرنسا.

من جانبه أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته بتعيينه في إقليم كوردستان، وبحسب البيان فقد أكد أنه سيعمل على تعزيز الصداقة والعلاقات والتعاون بين بلاده وإقليم كوردستان في كافة المجالات. وأشار البيان إلى أن القنصل الفرنسي أكد التزام فرنسا بدعم إقليم كوردستان.

وفي موضوع آخر للاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.