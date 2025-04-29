نيجيرفان بارزاني يؤكد دور الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أنه خلال اللقاء، جرى بحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، ولا سيما في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي والثقافي.

من جانبه، جدد السفير توماس سيلر تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للعراق وإقليم كوردستان، معرباً عن شكره وتقديره لدور إقليم كردستان في ترسيخ الاستقرار والتعايش السلمي، وأبدى رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الإقليم.

كما كانت الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً محوراً آخر من محاور الاجتماع، وفقا للبيان.