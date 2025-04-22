نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم مهمة السفير البريطاني الجديد في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، دعم المهمة الدبلوماسية للسفير البريطاني الجديد في العراق، عرفان صديقي، متمنياً له النجاح في عمله.

جاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، لسفير للمملكة المتحدة، في أربيل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشاد الجانبان، بالعلاقات القائمة بين المملكة المتحدة وكل من العراق وإقليم كوردستان، حيث شدد الرئيس بارزاني على رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب السفير صديقي عن سعادته بزيارة أربيل، وجدّد تأكيد بلاده على استمرار التعاون الثنائي الشامل مع إقليم كوردستان، انطلاقًا من المصالح المشتركة، كما ثمّن الدور الذي يضطلع به الإقليم في ترسيخ الاستقرار والتعايش داخل العراق والمنطقة عمومًا.