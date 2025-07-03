نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم كوردستان لمهام الأمم المتحدة

شفق نيوز – أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق محمد الحسان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والعامة في العراق وإقليم كوردستان، وأهمية التعاون والتنسيق بين بعثة يونامي والأطراف المعنية في البلاد، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها على المنطقة.

وأعرب بارزاني عن شكره للدور الداعم الذي تلعبه الأمم المتحدة وبعثة يونامي في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد الإقليم لتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام البعثة حتى نهاية عملها.

من جانبه، ثمّن الحسان تعاون الأطراف في إقليم كوردستان مع بعثة يونامي، مشدداً على أهمية حماية العراق من تداعيات أزمات المنطقة.

واتفق الجانبان على أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد والتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم استقرار وأمن وتنمية العراق، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.