نيجيرفان بارزاني يؤكد دعم المساواة والحقوق لجميع مكونات العراق

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لضمان المساواة وحماية الحقوق الكاملة لجميع المكونات في العراق.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً مشتركاً من مسؤولي ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية التابع لمجلس الوزراء الاتحادي، برئاسة الدكتور رامي جوزيف آغاجان، رئيس الديوان.

وأكد بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن إقليم كوردستان سيبقى دائماً موطناً للتعايش وقبول الآخر والتسامح، وحامياً لحقوق جميع مكوناته.

وخلال اللقاء، جرى بحث أوضاع المكونات الدينية في العراق وإقليم كوردستان، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن استعدادات ومشاركة وتعاون المكونات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية في المؤسسات والدوائر السياسية والإدارية في العراق والإقليم.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز وترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر في جميع مفاصل الحياة، وخاصة في مجال التربية والتعليم. وأعرب الوفد عن تقديره العالي لدور واهتمام الرئيس نيجيرفان بارزاني ودعمه المستمر للمكونات.