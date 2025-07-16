نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لمؤسسة "روانگە" في خدمة المجتمع

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، دعمه لأنشطة وجهود مؤسسة "روانگە" الخيرية لما تقدمه من خدمات للطبقات الفقيرة ودعمها للشباب.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني "التقى فريق مؤسسة روانگە الخيرية، اليوم، واستعرض الفريق أبرز المشاريع والأنشطة التي نفذتها المؤسسة مؤخراً في مختلف المجالات التنموية والخدمية".

وأعرب بارزاني، بحسب البيان، عن تقديره لـ"الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة المجتمع"، مؤكداً دعمه المتواصل "لرسالتها الإنسانية والتنموية"، ومثمّناً دورها في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في إقليم كوردستان.