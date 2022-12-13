‏نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه لقنصل تركيا الجديد في كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان ‏نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، دعمه لقنصل تركيا الجديد في الاقليم لإنجاح مهامه.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم، القنصل التركي الجديد لدى أربيل، مبينة أن بارزاني هنأ القنصل التركي الجديد ممت مولود ياكوت بمناسبة استلامه منصبه الجديد متمنيا له الموفقية ومؤكدا على دعم إقليم كوردستان له في إنجاح مهامه.

‏وأضاف البيان أن "القنصل التركي عبر عن سعادته لاستلامه منصبه قنصلا لدى إقليم كوردستان"، متمنيا أن "يكون قادرا على توطيد العلاقات الثنائية بين الإقليم وتركيا".

‏وبحسب البيان، فقد كانت الأوضاع العامة في المنطقة ومواضيع أخرى ذات أهمية مشتركة جرى التباحث حولها في اللقاء.