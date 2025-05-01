نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه الكامل لحقوق العمال في كوردستان

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، تهانيه إلى عمال كوردستان والعراق والعالم بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، مثمناً جهودهم وتفانيهم في البناء والإعمار ومساهمتهم الفعالة في تطوير وازدهار البلاد.

وأكد بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، دعمه الكامل لحقوق العمال ومطالبهم المشروعة في إقليم كوردستان، مشدداً على أهمية توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق العدالة في فرص العمل، وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بما يحفظ كرامة العمال ويضمن استقرار حياتهم المعيشية.

وفي المناسبة ذاتها، استذكر رئيس الإقليم بتقدير جميع العمال الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء أعمالهم، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات المعنية برعاية أسرهم وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم.

واختتم بارزاني بيانه بتمنياته لجميع العمال بعطلة هانئة وآمنة، وبالنجاح في جهودهم وكفاحهم لضمان حقوقهم.