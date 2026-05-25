نيجيرفان بارزاني يؤكد حرص إقليم كوردستان على تطوير العلاقات مع إيطاليا

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، حرص الإقليم على تطوير العلاقات مع إيطاليا بشكل أكبر وتعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل مساء اليوم السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، وجرى في اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات إيطاليا مع بغداد وأربيل.

كما ناقش الجانبان الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم إلى إيطاليا ولقاءاته واجتماعاته في روما.

وأعرب بارزاني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً حرص إقليم كوردستان على تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع إيطاليا بشكل أكبر.

من جانبه، وصف السفير الإيطالي علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمهمة، مؤكداً على التزام إيطاليا المستمر بدعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

كما كان بحث آخر التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك محوراً آخر للقاء الذي حضره القنصل العام لإيطاليا في إقليم كوردستان، توماسو سانسوني.