نيجيرفان بارزاني يؤكد توفر ارضية "مناسبة" لاجتماع القوى الكوردستانية بشأن الانتخابات

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان مساء اليوم وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ووفدا مرافقا لها كان مكونا من مبعوثة الامم المتحدة في العراق وعددا من المسؤولين.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول الجهود المبذولة لاتفاق الجهات السياسية حول الانتخابات التشريعية ومفوضية الانتخابات ورأي الجهات السياسية بالانتخابات وعلاقات اربيل وبغداد ومسألة الارهاب اضافة الى اوضاع الايزيديين ومنطقة سنجار".

واضاف ان "بارزاني اشاد خلال اللقاء بدور الامم المتحدة في العراق واقليم كوردستان والعمل مع الجهات المعنية عن قرب والمساعدة وفسح الطريق امام حل المشاكل والحفاظ على الاستقرار والسلام ".

وعن الاوضاع الداخلية في الاقليم تابع البيان ان "بارزاني اكد على توفر ارضية مناسبة لاجتماع القوى السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، والحوار لحل المشاكل الذي يساهم بدوره في حل المسائل المتعلقة بالانتخابات وتحديد يوم لإجرائها".

واشار بارزاني ايضا الى ان العلاقات بين اربيل وبغداد والاجواء الايجابية المتاحة حاليا ومحاولة حل المشاكل لاسيما فيما يخص قانون الموازنة وقانون النفط والغاز وتوزيع الايرادات سيساعد على الامن و الاستقرار ".

واتفق الجانبان على أهمية تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة العراقية ومنهاج الحكومي، فضلا عن ضرورة استمرار التعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مواجهة داعش وخاصة في مناطق المادة 140.

واكدوا ايضا على ضرورة تنفيذ اتفاقية حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار "وفقا للبيان.

وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات العراق مع دول الجوار والمنطقة والعديد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.