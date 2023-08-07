نيجيرفان بارزاني يؤكد التزام اقليم كوردستان بحماية حقوق الانسان والحريات

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين، على التزام الإقليم بحماية الحريات وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسانفولكر تورك والوفد المرافق له بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أنه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على هدف زيارة الوفد التي هي الأولى للعراق وإقليم كوردستان، وأوضاع حقوق الإنسان والحريات، وأرضية عمل ونشاط منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام والتعبير والعمل الصحفي في العراق وإقليم كوردستان وفرصها ومشاكلها.

وفي هذا السياق، وإلى جانب الحديث عن برنامج وهدف الزيارة، عرض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجموعة ملاحظات حول عدد من مجالات حقوق الإنسان ومسألة الحريات وعمل منظمات المجتمع المدني في العراق وإقليم كوردستان.

من جهته، وإلى جانب وصفه الزيارة بالمهمة، أكد الرئيس بارزاني التزام إقليم كوردستان بحماية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير والمساواة والعدالة.

وفي هذا الصدد، دعا بارزاني مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بهذه المجالات إلى تقديم المساعدة والعون كشريك للجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان، خاصة وأن العراق وإقليم كوردستان يمران بمرحلة انتقالية ويحتاجان إلى المساعدة والدعم لتعزيز هذه المجالات، وفقا للبيان.