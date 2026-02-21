نيجيرفان بارزاني يؤكد الالتزام بتطوير اللغات الأم لجميع المكونات في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، التزام الإقليم بتعزيز وتطوير اللغات الأم لجميع المكونات في كوردستان للحفاظ على هوية ومستقبل الإقليم.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، ذكر فيه، "نفخر بأن إقليم كوردستان هو مهد التنوع والتعايش بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة، واللغات والثقافات المتنوعة".

وأضاف "نؤكد التزامنا بتعزيز وتطوير اللغات الأم للجميع، بدءاً من الكوردية وصولا إلى لغات الجماعات العرقية الأخرى (التركمانية، والسريانية، والأرمنية)".

وتابع الرئيس نيجيرفان بارزاني بالقول إن "الحفاظ على اللغة الأم هو الحفاظ على الهوية لكوردستان وتاريخها العريق ومستقبلها".