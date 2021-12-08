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نيجيرفان بارزاني يُعين رئيسا لمحكمة استئناف الاقليم ويؤكد: ينبغي فصل السلطات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-08T11:03:14+0000
نيجيرفان بارزاني يُعين رئيسا لمحكمة استئناف الاقليم ويؤكد: ينبغي فصل السلطات

شفق نيوز/ وقع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء على مرسوم إقليمي يقضي بتعيين القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيساً لمحكمة الإستئناف في الإقليم

وأشرف الرئيس بارزاني على مراسم أداء اليمين القانونية للقاضي حسن.

وقال رئيس الإقليم في كلمة له على هامش مراسم اليمين "أؤكد من جديد دعمي الكامل لسيادة القانون والمؤسسات القضائية".

وأضاف أن فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية هي أساس لترسيخ مجتمع ديمقراطي، مؤكدا على عدم تداخل هذه السلطات بعضها ببعض، وأن أي منها لديها مكانة، ومسؤولية بمعزل عن الأخرى.

تتمة..

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