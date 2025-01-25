نيجيرفان بارزاني يُعزّي بوفاة طبيب مشهور في اربيل

شفق نيوز/ عزّى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بوفاة الدكتور المشهور في اربيل دشتي دزيي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إنه بوفاة "الطبيب الموهوب والأكاديمي والشخصية البارزة في أربيل، أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه وأسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأضاف أن "الدكتور دشتي دزيي، كطبيب ماهر في أربيل وكوردستان، أمضى حياة طويلة في خدمة الطب وأدى دوراً بارزاً في القطاع الصحي في كوردستان، وكان دائماً داعماً للقضية المشروعة لشعبه، وخدم الثورة والبيشمركة".

وتوفي في وقت سابق من صباح اليوم الدكتور دشتي دزيي الذي يُعد أشهر الأطباء الاختصاص بأمراض الباطنية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.