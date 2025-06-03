نيجيرفان بارزاني يُعزي بوفاة فنان تشكيلي كوردي

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن تعازيه بوفاة الفنان التشكيلي الكوردي "قرني جميل"، معتبرا رحيله خسارة فادحة للفن التشكيلي الكوردستاني.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إنه "بالأسى والحزن العميقين تلقينا نبأ رحيل الفنان المبدع والمتمكن في مجال الفنون التشكيلية الكوردية، الأستاذ قرني جميل. من أعماق قلبي أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وذويه وأصدقائه، وكذلك إلى جميع الفنانين ومحبي الفن في كوردستان. أشارككم الحزن والمواساة".

وأضاف أن "رحيل الأستاذ قرني جميل خسارة فادحة للفن التشكيلي الكوردستاني، إذ من الصعب ملء الفراغ الذي تركه. فقد أسدى بخدماته الفنية الكبيرة، وبأعماله الجميلة والمميزة، وأساليبه الرفيعة، خدمة جليلة لفن التشكيل، وساهم في إيصال الاسم والهوية الكوردية إلى الساحات الفنية العالمية".

وتوفي صباح اليوم الفنان التشكيلي الكوردي قرني جميل عن عمر ناهز 71 عاما مع صراع مع مرض عضال.

والفنان الراحل من مواليد 1954 في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وقد حصل على الدبلوم من معهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد في السبعينيات من القرن المنصرم، وهو معروف في أعماله الفنية على مستوى الاقليم والعراق والعالم.