نيجيرفان بارزاني يؤشر مشكلة "جوهرية" مع بغداد وعتباً أمريكياً: نحن عراقيون وأصحاب البيت

شفق نيوز/ أشر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مشكلة وصفها بالجوهرية بين بغداد والاقليم، تتمثل بعدم تنفيذ النظام الفدرالي الدستوري في العراق،

وقال بارزاني خلال مشاركته في ملتقى "ميري" المنعقد بأربيل، "برأيي أن هناك مشكلة جوهرية في علاقة اربيل وبغداد حيث انه بحسب الدستور فالعراق دولة اتحادية لكن في المضمون هناك مركزية، والاتحادية لم تأخذ مجراها،. واذا لم يتم حل هذه المشكلة فبقية المشاكل لن تحل. واذا كنا نريد استقرارا سياسيا واقتصاديا في العراق بجب ان نتناقش حول هذا الموضوع بكل شفافية ومن دون مجاملة".

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية من تشكيل ائتلاف ادارة الدولة حصل تقدم، كما هناك مشاكل اخرى، لكن لدينا خارطة طريق لهذه الحلول.

وتابع في مفصل اخر، "كمبدأ لا يجوز للعراق ان يصبح تهديدا على اي من الدول ولا يجوز ان يتم تدريب قوات معارضة يذهبون الى بلدان و ينفذون مهمات و يعودون. بغداد ابرمت اتفاقية مع ايران، واقليم كوردستان ملتزم بهذا الاتفاق، ونؤكد مجددا ان الاقليم ليس تهديدا على ايران وهي دولة جارة وعبرنا مراحل جيدة، وايران الى حد ما راضية عن هذه الخطوات".

كما لفت إلى أن "إيران دولة جارة، لكننا نحن اصحاب البيت".

وقال "الان حان الوقت ان نجلس سوية مع بغداد ونحدد تعريفا للنظام الاتحادي. واذا تطلب الامر تغيير مادة في الدستور فلنتفق ونعرف اين يكمن الخلل. نحن نعتبر انفسنا مواطنين عراقيين وتطور اي جزء من العراق هو تطور لعموم العراق سواء في الانبار او في البصرة وكذلك يجب ان يكون الامر بالنسبة لاقليم كوردستان".

وبشأن ملف الطاقة قال نيجيرفان بارزاني: "هناك مشكلتان امام تصدير النفط، الاولى اموال الشركات وكيف يتم دفع هذه الاموال، وشكل اتفاقنا مع الشركات هي شراكة وليست خدماتية، المشكلة الثانية هي ان شركة سومو يجب ان تبرم اتفاقات مع هذه الشركات، وبالمجمل فإن والمشكلة في بغداد وليست في تركيا"، في إشارة إلى ملف توقف تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي.

وحول موضوع تواجد حزب العمال في إقليم كوردستان، قال بارزاني: "إن مشكلة حزب العمال يجب ان يتم حلها سياسيا وليس عسكريا وحزب العمال هو مشكلة كبيرة لاقليم كوردستان وليس لديها اي احترام لمؤسساتنا ولن تتمكن من ضمان عدم التدخل التركي اذا بقي حزب العمال على نفس سياسيته"

وفي محور آخر، قال بارزاني، "اذا نظرنا الى التاريخ من 1991 فإن الولايات المتحدة كانت جزءاً رئيسياً في حماية اقليم كوردستان في ذلك الوقت. لو لم تقدم امريكا والحلفاء في الدول الاوروبية مساعدات للاقليم والعراق في حرب داعش لما كنا سنعرف ماذا سيحصل".

وأضاف "لا نرى تغيرا كبيرا في سياسة امريكا تجاهنا. ونعلم أن امريكا لديها عتببشأن اعادة تنظيم قوات البيشمركة، وهذا الأمر في محله لان الخطوات بطيئة، لكن لا يمكننا ان نقول اننا لم نفعل شيئا، لكن لم نصل بعد الى ما يريده المتحالفون معنا ولا يمكننا تحديد موعد لانتهاء هذه العملية".