نيجيرفان بارزاني يُرقِّي 5 من كبار ضباط البيشمركة ويحثهم على إيفاء الوعد (صور)

شفق نيوز/ رقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، خمسة من كبار ضباط وزارة البيشمركة، خلال مراسم أقيمت في رئاسة إقليم كوردستان.

وبعد التوقيع على أمر ترقيتهم إلى رتبة لواء ركن ولواء، هنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني الضباط وتمنى لهم النجاح، وشدد على أهمية "نجاح عملية الإصلاح وتوحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة".

وأكد رئيس الإقليم، أن "اسم البيشمركة اسم مقدس وأولى انتماء للبيشمركة يجب أن يكون للأرض والوطن والشعب"، كما شدد على ضرورة "اتخاذ خطوات متسارعة وجادة باتجاه توحيد قوات البيشمركة"، معبراً عن كامل دعمه للعملية.

من جانبهم، عبر الضباط عن امتنانهم للرئيس نيجيرفان بارزاني، على اهتمامه بالبيشمركة، وأكدوا وعد البيشمركة بـ"الولاء وخدمة الوطن".