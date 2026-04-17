نيجيرفان بارزاني يُثني على جهود الشرع في تحقيق الإستقرار بسوريا

شفق نيوز - أنطاليا

التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة، الرئيس السوري احمد الشرع على هامش مشاركتهما في منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي في تركيا.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس" أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سروره بهذا اللقاء، مشيداً بالرئيس الشرع على جهوده المستمرة لاستقرار سوريا، وعلى التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أنهما ناقشا تعزيز الروابط بين العراق وإقليم كوردستان وسوريا لتعزيز الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة.