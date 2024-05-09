نيجيرفان بارزاني يوقع أمراً إقليمياً لتحويل خورمال إلى قضاء

شفق نيوز/ وقع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، أمراً إقليمياً لتحويل مدينة خورمال إلی قضاء، ضمن محافظة حلبجة، بحدوده الإدارية الحالية.

وجاء قرار رئيس الإقليم، استناداً إلی قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وعلی ضوء طلب مجلس وزراء الٳقليم بهذا الخصوص، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، سيتم تنفيذ هذا القرار، اعتبارا من اليوم وستبدٲ جميع الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن "جعل خورمال قضاء سيؤدي إلی تحسين أوضاع المنطقة من الناحية الخدمية والإدارية، ويقدم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل".