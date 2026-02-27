نيجيرفان بارزاني يوقع أمراً بتحديد صلاحيات العمليات بقيادات البيشمركة المناطقية

شفق نيوز- أربيل

وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، يوم الجمعة، أوامر بتحديد صلاحيات قوات البيشمركة بقيادة العمليات الخاصة والأوامر الإدارية بحسب مناطق التواجد.

وذكر بيان لإعلام قوات البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في إطار الخطوات المتواصلة لعملية الإصلاح داخل قوات بيشمركة كوردستان، وبهدف إعادة تنظيم جميع القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة، وقّع رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات البيشمركة نيجيرفان بارزاني، صلاحيات العمليات الخاصة بقيادات المناطق.

كما وقّع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بحسب البيان، على تحديد الصلاحيات الإدارية والقانونية والمالية لقيادات المناطق.

ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ نظام عسكري موحّد داخل قوات البيشمركة، وبموجب القرار الجديد ستتمتع قيادات المناطق، ضمن إطار وزارة البيشمركة، بصلاحيات محددة في المجالات العملياتية والإدارية والمالية والقانونية والإعلام والعلاقات، وفقاً للبيان.

ووفق هذه الخطوة، ستُدار أعمال قيادات المناطق بشكل رسمي ووفق التوجيهات القانونية لوزارة البيشمركة.