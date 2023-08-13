نيجيرفان بارزاني يودّع القنصل الأمريكي في إقليم كوردستان بعد انتهاء مهام عمله

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، القنصل الامريكي العام لدى الإقليم ايرفن هيكس بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال اللقاء اكد رئيس اقليم كوردستان شكره للقنصل الأمريكي على الخدمات التي قدمها في الإقليم خلال فترة عمله للارتقاء بالعلاقات بين أربيل، وواشنطن وتمنى له الموفقية في مهامه الجديدة.

ومن جانبه وبعد تعبير القنصل الاميركي عن سعادته بالعمل في اقليم كوردستان، عبر عن شكره لرئيس اقليم كوردستان و الجهات المعنية لمساعدته و دعمه خلال فترة عمله وتمنى الموفقية و التطور لشعب اقليم كوردستان.