نيجيرفان بارزاني "يودع" رومانوسكي ويجري معها مباحثات بشأن تطورات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع السفيرة الأميركية لدى العراق إيلينا رومانوفسكي، جملة مباحثات تتعلق بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان وتطورات الشرق الأوسط.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال لقاء جمع الرئيس بارزاني بالسفيرة الامريكية بمناسبة انتهاء عملها، شكر نيجيرفان بارزاني رومانوسكي على عملها وجهودها في توسيع العلاقات بين بلادها والعراق وإقليم كوردستان، وتمنى لها التوفيق في مهمتها المستقبلية.

من جانبها عبرت رومانسكي عن شكرها لإقليم كوردستان على تعاونه ودعمه لإنجاح مهمتها.

كما جرى بحث آخر تطورات المباحثات بين الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، والأوضاع في العراق والعلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، بحضور القنصل العام الامريكي في إقليم كوردستان.