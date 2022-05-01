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نيجيرفان بارزاني يوجه مؤسسات الإقليم بمراعاة الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-01T06:34:12+0000
نيجيرفان بارزاني يوجه مؤسسات الإقليم بمراعاة الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان

شفق نيوز/ وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، المؤسسات والجهات المعنية بمراعاة الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني: أتقدم بأحر التهاني للطبقة العاملة الكوردستانية، ونقاباتهم ومنظماتهم، وعمال العراق والعالم عموماً. أشد على أيديهم العاملة وأيدي كفاحهم، وأنظر بتقدير وامتنان لجهودهم وكدحهم ودورهم، راجياً النجاح لهم.

وأضاف "للعمال بصفتهم شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع الكوردستاني، وإلى جانب تضحياتهم ومشاركتهم المؤثرة في النضال وفي صفوف البيشمركة، الدور المشهود دائماً في عملية إعادة إعمار وازدهار البلد".

كما شدد رئيس الإقليم على أنه "يجب أن تحترم حقوقهم إلى أقصى الحدود وتتم حماية حياتهم وكرامتهم، وأن تكون منظماتهم ونقاباتهم أكثر فاعلية وتنظيماً ليكونوا حماة أفضل لحقوقهم ومستحقاتهم وساعات عملهم وضامنين لعمل العمال في ظل ظروف وبيئة عمل صحية".

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول إنه في هذه المناسبة، نؤكد مساندتنا لكل الحقوق والمطالب المشروعة للعمال، وعلى المؤسسات والجهات المعنية في إقليم كوردستان أن تراعي، في إطار القانون، الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان ويسعوا لتحسينها ويرعوا أُسر العمال الذين فقدوا حياتهم في أوقات العمل".

ويحتفل العالم في الأول من شهر آيار/ مايو من كل عام بيوم العمال العالمي، ويسمى أيضا بيوم العمل، وعيد الربيع والعمل، واليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة، وهو يوم عطلة في كثير من البلدان.

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