نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة مع بدء الدعاية الانتخابية: الهدف خدمة كوردستان والعراق

شفق نيوز- أربيل

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، رسالة عشية بدء الدعاية الانتخابية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي الاتحادي، مؤكداً فيها على أن جميع من يترشحون من إقليم كوردستان أن يكون هدفهم خدمة شعب كوردستان والعراق.

وذكر بارزاني في بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "صباح يوم غد يبدأ موعد الحملة الانتخابية لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي الاتحادي، ومن هنا، أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون الحملة ممارسة حضارية تعكس روح التعايش وقبول الآخر والتنوع الثقافي لمكونات كوردستان، وألا تتحول إلى سبب للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع أو تهديد استقرار المواطنين".

وأضاف أن "من حق الجميع أن يكونوا أحراراً في طرح برامجهم السياسية واتجاهاتهم وأدائهم، لكن لا يجوز لأي طرف نشر خطاب الكراهية أو التحريض، فإن شعب كوردستان يجب أن يثبت مرة أخرى أنه مجتمع مدني يقود العملية الديمقراطية بروح حضارية".

ولفت بارزاني الانتباه إلى أن "ترشيح النساء أمر مهم وضروري ويجب أن يحظى بالاهتمام والاحترام، مع الالتزام بصون الرموز والمقدسات لجميع المكونات، وعلى القوات الأمنية أداء واجبها بمهنية وحيادية في حماية الجميع".

وتابع أن "جميع من يترشحون من إقليم كوردستان إلى مجلس النواب العراقي الاتحادي، هدفهم خدمة شعب كوردستان والعراق، وعليهم أن يدركوا أن بالوحدة والتعاون والانسجام يمكن تقديم خدمات أفضل للحاضر والمستقبل، وحماية الحقوق والمكتسبات والمصالح العامة، لذلك، لا ينبغي أن يقوموا أثناء الحملة بأي فعل يعرقل التعاون والعمل المشترك مستقبلاً".

وخلص رئيس إقليم كوردستان إلى التعبير عن أمله في أن تكون "حملة انتخابية هادئة وناجحة لجميع الأطراف، وأن تكون سبباً في ترسيخ الأمن والاستقرار والرفعة والتقدم المستمر لإقليم كوردستان والعراق".

وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الأربعاء، على قوائم المرشحين للانتخابات العراقية، فيما حدد موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم غد الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي.