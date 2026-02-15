نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لأهالي "روجآفا"

شفق نيوز- ميونخ

وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، رسالة لأهالي مناطق غرب كوردستان "روجآفا"، وأكد على ضرورة تطوير هذه المناطق بعد تطبيق الاتفاق مع الحكومة السورية.

وقال بارزاني، في كلمة له، على هامش مؤتمر ميونخ، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "أود أن أؤكد مرة أخرى أننا نشتاق إلى القامشلي وعفرين وغيرهما من مدن روجآفا، ولا أعلم متى ستتاح لنا فرصة زيارتها".

وأضاف "رسالتنا إلى إخوتنا في روجآفا هي أن ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية، قابله دعم كبير جداً من عموم الشعب الكوردي، وهذا محل فخر واعتزاز لجميع الكورد. ما يهمنا اليوم هو تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين، ونتمنى مزيداً من الازدهار لروجآفا".

وبين "كما أكدنا في مؤتمرنا، فإن المرحلة التي تلي تطبيق الاتفاق يجب أن تركز على تنمية هذه المناطق وإنعاشها اقتصادياً بما يخدم أهلها ويعزز استقرارها".

واستطرد "هناك دعم سياسي، ولا أحد يفكر بالدعم العسكري، نحن نؤيد رؤية سياسية لحل المشاكل ضمن إطار الدولة السورية، وما لمسناه من الدول الأوروبية هو موقف مشابه في هذا الاتجاه".

وأكمل: ينبغي أن نراقب مدى التزام دمشق بتنفيذ الاتفاق والوفاء بالوعود، وكذلك مدى استعداد (قسد) لتطبيق ما تم التوصل إليه، وكان للولايات المتحدة دور مهم في هذا السياق، كما أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اضطلع بدور بارز في دعم هذا المسار، والجميع يشعر بمسؤولية تنفيذ الاتفاق سياسياً وآليات تطبيقه".

وأشار إلى أنه "وفق الواقع الحالي في سوريا، نرى أن هذا الاتفاق جيد وليس سيئاً، وفي التجربة العراقية عام 2005، لم نقل إن جميع حقوقنا وردت في الدستور، لكن أكدنا أن كثيراً من حقوقنا ثبتت فيه، وفي سوريا الأمر مشابه، ما تحقق حالياً يُعد منجزاً في هذه المرحلة، ونحن ككورد نؤيد هذه الخطوة وندعم حقوق الكورد هناك ضمن الإطار الدستوري والقانوني".